Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na iki transfer

BURSA (AA) – Vestel Venus Sultanlar Ligi ekipleriden Nilüfer Belediyespor, orta oyuncu Yasemin Şahin Yıldırım ile Kanada Milli Takımı formasını giyen Emily Maglio'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, takıma iki yeni oyuncu daha kazandırdı.

Bursa temsilcisi, geçen sezon İtalya'nın Bisonte Firenze takımında forma giyen Kanada Milli Takımı oyuncusu Emily Maglio (24) ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Maglio, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Daha önce Rota Koleji, Bursaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Kale 1957 Spor Kulübü formalarını giyen orta oyuncu Yasemin Şahin Yıldırım (25) da Nilüfer Belediyespor'un kadrosuna dahil oldu.

Nilüfer Belediyespor, transfer çalışmalarını devam ediyor.