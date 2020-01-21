Nilüfer’den korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Domuz gribi son yıllarda sıkça rastlanan hastalıklardan biri haline geldi. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin daha fazla risk altında olduğu domuz gribi hastalığına şarkıcı Nilüfer de yakalandı.

Daha önce göğüs kanseri nedeniyle uzun süre yattığı hastaneye bu kez ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırılan sanatçıya domuz gribi teşhisi konuldu.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Nilüfer’in kanser tedavisinin ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığı, bu nedenle riskli bir durum söz konusu olduğu için de gözetim altında tutulduğu ifade edildi.