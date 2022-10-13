Nisa bebeği terk eden annenin cezası belli oldu

Pendik’te bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle yargılanan anne Ebru S., “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne Ebru S. ‘Nisa Mihriban’ bebeğin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Pendik’te, 29 Mart günü bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebek E.N.’yi terk ettiği gerekçesiyle “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 21 yaşındaki tutuksuz sanık Ebru S.’nin yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Ebru S. ile avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

“30 EYLÜL’DE VEFAT ETTİ”

Duruşmada söz verilen sanık Ebru S, “Bebek 30 Eylül’de vefat etti. Cenazesine katılarak gerekli işlemleri yaptım” dedi.

“SEÇENEKSİZ KALDIĞI İÇİN BU YOLA BAŞVURMUŞTUR”

Ebru S.’nin avukatı da müvekkilinin küçük yaşta hamilelik yaşadığını söyleyerek, “Kadın sığınma evinde kendisiyle ayrıntılı bir sosyal çalışma psikolog tarafından yapılmamıştır. Bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmiş, bebeği ile ilgilenmiştir. Kendisine verilen 6 aylık süre sonunda ise sığınma evinden bebeği ile birlikte ayrılmıştır. Bebeği ne yapacağını bilemez halde bir apartmanın girişindeki merdivene bırakmış, bütün zillere basmış ve oradan ayrılmıştır. Ambulans ve polis kayıtlarına göre de bebek yaklaşık 20 dakika sonra bulunmuştur. Müvekkilimin terk iradesi bulunmamaktadır. Seçeneksiz kaldığı için bu yola başvurmuştur” diye konuştu.

‘ELİMDEN GELENİ YAPTIM’

Son sözü sorulan anne Ebru S., “Ben bıraktıktan sonra bebeğimin yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım” dedi.

Sanık Ebru S.’yi’ “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ebru S.’nin yaşı sebebiyle kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğu olan mağdur E.N.’yi 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında, karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp puset içerisine koyduğu ve bina yanında boş bir arsaya bırakıp gittiği anlatıldı.

İddianamede, Ebru S.’nin “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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