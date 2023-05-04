Nisan ayında 21 kadın erkekler tarafından katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri verilerinin yer aldığı 2023 Nisan Ayı Raporu’nu bugün yayınladı.

Rapora göre, Nisan’da erkekler 21 kadın cinayeti işledi, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

“5 KADIN HAYATINA DAİR KARAR ALMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ”

Rapora göre, 21 kadından; 5’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 2’si ekonomik gerekçelerle, biri gürültüden kaynaklı kavga bahanesiyle, biri arazi anlaşmazlığı öne sürülerek öldürüldü. 12 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Nisan ayında kadınların yüzde 43’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Öldürülen 21 kadının 9’u evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 3’ü oğlu, 3’ü tanıdığı biri, biri de babası tarafından katledildi.

“KADINLARIN YÜZDE 52’Sİ EVLERİNDE KATLEDİLDİ”

Öldürülen kadınların 11’i evinde, 5’i sokakta, biri arabada, biri iş yerinde, biri ahırda, bir çadırda katledildi. Rakamlar öldürülen kadınların yüzde 52’si evlerinde katledildiğini ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 67’si kesici aletler ile öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletlerle, biri boğularak hayattan koparıldı. (ANKA)