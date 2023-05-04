53.5 F
Los Angeles
4 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemNisan ayında 21 kadın erkekler tarafından katledildi

Nisan ayında 21 kadın erkekler tarafından katledildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri verilerinin yer aldığı 2023 Nisan Ayı Raporu’nu bugün yayınladı.

Rapora göre, Nisan’da erkekler 21 kadın cinayeti işledi, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

“5 KADIN HAYATINA DAİR KARAR ALMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ”

Rapora göre, 21 kadından; 5’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 2’si ekonomik gerekçelerle, biri gürültüden kaynaklı kavga bahanesiyle, biri arazi anlaşmazlığı öne sürülerek öldürüldü. 12 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Nisan ayında kadınların yüzde 43’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Öldürülen 21 kadının 9’u evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 3’ü oğlu, 3’ü tanıdığı biri, biri de babası tarafından katledildi.

“KADINLARIN YÜZDE 52’Sİ EVLERİNDE KATLEDİLDİ”

Öldürülen kadınların 11’i evinde, 5’i sokakta, biri arabada, biri iş yerinde, biri ahırda, bir çadırda katledildi. Rakamlar öldürülen kadınların yüzde 52’si evlerinde katledildiğini ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 67’si kesici aletler ile öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletlerle, biri boğularak hayattan koparıldı. (ANKA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,485BeğenenlerBeğen
16,187TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States