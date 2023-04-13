Nisan ayında şehirler beyaza büründü

Erzurum’da birkaç gündür etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Araçların üstünün ve boş arazilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava da kendini gösterdi.

KARS

Kars’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak sonrası yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, Kars-Digor kara yolunda buzlanmaya karşı çalışma yürüttü.

Ayrıca Ölçülü köyü mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Karla kaplanan Sarıkamış ilçesinde ise nisan ayında adeta kış mevsimi yaşandı.

İlçedeki vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Göçmen kuşlar karla kaplı çayırlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan Naci Bozyel, AA muhabirine, sabaha beyaz örtü ile uyandıklarını belirterek, “Nisan ayında kar sürprizi oldu. İnşallah bu kar yağışı memleketimize çiftlilerimize hayırlı bereketli olur.” dedi.

ARDAHAN

Ardahan’da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bırakıtı.

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.