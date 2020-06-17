Nişan, düğün gibi organizasyonları erteleyin

Sosyalleşme ve yeni alınan kararlar doğrultusunda 1 Temmuz’da açılacak olan düğün salonları yoğunluğun ve temasın fazla olduğu alanlar… Dolayısıyla vakaların artması nedeniyle bu tür mekanlar riskli yerlerin başında geliyor… Bu nedenle önlemleri gevşetmemek bir dalgalanma yaşanmaması için büyük önem taşıyor.

BU SÜREÇTE RİSKLİ

Önümüzdeki dönemde nişan, düğün gibi toplu kişilerin bulunacağı organizasyonlar da bu süreçte oldukça riskli. Zira maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeyenlerin sayısı da çok fazla… Şimdilik bu gibi toplu organizasyonların bir süre daha ertelenmesi yararlı olacaktır.

EĞER YAPILACAKSA…

Bu organizasyonlar yapılacaksa da açık mekanlarda düzenlenmeli ve en az sayıda kişiyle gerçekleştirilmeli. Düğün ve nikahlarda şahitler ve çiftlerin birinci derece yakını anne baba ve kardeşlerle yapılması bu dönemde daha sağlıklı olacaktır.

Yakın temaslı oyunlardan kaçınılmalı, ikramlarda tek kullanımlık malzemeler tercih edilmeli. Öte yandan toplu organizasyonlar, iş toplantıları, kapalı mekanlarda yapılacak organizasyonları da bir süre daha ertelemekte yarar var.

TUVALETLERE DİKKAT!

Bu alanların tuvaletleri de mümkünse kullanılmamalı. Eğer zorunlu olarak kullanması gerekirse genel hijyen kurallarına uyulmalı ve mutlaka sifon çekilirken klozetin kapağının kapalı olmasına dikkat edilmeli. Eller de mutlaka en az 20-30 saniye su ve sabunla yıkanmalı.

Mekan sahibini uyarın!

Kafe ve restoranlarda da bazı noktalara dikkat edilmeli. Yaz döneminde olduğumuz için restoranlar ve kafelerde mümkünse açık alanlarda oturulması daha doğru olacaktır. Bu dönemde kapalı mekanlara girmemeye, girdiğinizde de çok uzun süre kalmamaya dikkat edin.

Restoran ve kafelerde dışarıdaki masaların da aralarda mutlaka sosyal mesafe kuralı gözetilerek yerleştirilmiş olduğuna dikkat edilmeli. Restoran ve kafelerde masa araları çok yakınsa mekan sahibi uyarılarak bu masaların boşaltılması sağlanmalı.