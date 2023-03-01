Nişanlı çift başlarından vurulmuş halde bulundu! Baba gözaltında





Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, yerde yatan Abdülsamet Kocaman’ın başından vurularak öldürüldüğü, yanındaki Zülfiye Dopoğlu’nun ise ağır yaralandığını saptadı. Dopoğlu, ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Zülfiye Dopoğlu da doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

Zülfiye Dopoğlu ve Abdülsamet Kocaman

BABASI GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı araştırmada, Zülfiye Dopoğlu ile Abdülsamet Kocaman’ın nişanlı oldukları, genç kızın olaydan 2 gün önce nişanlısına kaçtığı tespit edildi. Polis, olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir otomobilin aşırı hız yaptığını belirledi.

Otomobilin, Dopoğlu’nun babası Mehmet Dopoğlu’na ait olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskınla Mehmet Dopoğlu’nu gözaltına aldı. Mehmet Dopoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)