Nişantaşı’nda kavga esnasında kontrolden çıkan araç yaşlı kadını ezdi

Akıl almaz olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 10.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Akkavak Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Vali Konağı Caddesi ile Akkavak Sokak kesişiminde iki sürücü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından sinirle araçlarından inen sürücüler sözlü olarak tartışma yaşadı.

Sürücüler araçları uygun bir yere çekerek tutanak tutmak için sözleşti. Ancak kazaya karışan sürücülerden biri bu sırada yandaki sokağa süratli bir şekilde girdi. Bunu gören diğer sürücü ise kaçtığını düşünerek peşinden koştu.

ARACIN KAPSINI AÇIP YAKASINDAN ÇEKİNCE…

Kısa bir süre sonra sürücüyü durduran şahıs, aracın kapısını açarak sürücünün de yakasından çekiştirdi. O esnada kontrolden çıkan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Fatma Gülriz Günay’ı ezerek altına aldı. Kaza sonucu aracın altında kalan Günay ağır şekilde, araçtaki sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen talihsiz kadın, ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Fatma Gülriz Günay’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HER ŞEY YANLIŞ ANLAŞILMADAN KAYNAKLANDI

Maddi hasarlı kazayı anlatan Mehmet Çelik, “Arkadaki araç sürtme nedeniyle bir panik oldu. Diğer arkadaş çıktı ve diğerine ‘tamam ileride hallederiz’ dedi. Diğeri de ‘çek ileri’ deyince, bu kez şoför sür’atli bir şekilde oraya doğru gitti.

Diğeri de kaçıyor sanıp peşinden gitti. Orada panik yapınca da kadını aracın altına aldı. Buradaki olay tamamen yanlış anlaşılmadan ibaret. Çünkü adamın kaçtığı falan yoktu. Olayda agresiflik olunca bu yaşandı. Kadının durumu çok ağırdı, zaten aracı diğer arkadaşlar kaldırdı altından öyle çıkarttılar” dedi. (İHA)