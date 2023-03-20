Nişantaşı’nda levyeyle mücevher hırsızlığı

İstanbul Nişantaşı’nda 17 Mart Cuma günü 04.00 sıralarında, motosikletle bir mücevher mağazasına gelen kask ve kapüşonlu 4 şüpheli, iş yerinin camını levyeyle kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2’si içeri girerek tezgahta ve vitrindeki kolye, yüzük, küpeleri ellerindeki çuvallara doldurdu.

KISA SÜREDE MAĞAZAYI BOŞALTTILAR

Kısa sürede mağazadaki tüm mücevherleri çalan şüpheliler, geldikleri motosikletlerle kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah mağazaya gelen iş yeri sahibi dükkanının soyulduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Polis, yaklaşık 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevheri çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)