Nissan Türkiye, bu yıl 800-850 bin adetlik otomotiv pazarı bekliyor

İSTANBUL (AA) – Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, 2020'nin ikinci yarısında hızlanan Türkiye otomotiv pazarının 2021'de de benzeri ivmelenmeyle devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Ocak ayı pazar dinamizmi, önümüzdeki ayların canlı geçeceğine de işaret ediyor. Türkiye 2021 toplam otomotiv pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk." dedi.

Doğueri, çevrim içi olarak düzenlenen yeni Nissan Juke'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 yılında salgın nedeniyle tedarik süreçlerinin ve müşterilerin etkilendiğini ifade etti.

Bunun sonucu olarak Avrupa otomobil pazarının yüzde 24 küçüldüğü bir yılda, Türkiye pazarının yüzde 58 büyüdüğünü anımsatan Doğueri, bunun da Türkiye'nin 1 milyonluk otomotiv pazarına ulaşma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Nissan Türkiye olarak yılın ikinci yarısından sonra tedarik sürecinin normale dönmesiyle beraber aylık 2 bin ve üzeri araç satışı temposuna ulaştıklarını bildiren Doğueri, 2020'de yüzde 2,5'in üzerinde pazar payına ulaştıklarını ve bu yıl için de 25 bin adet toplam satış ve yüzde 3 seviyesinde de pazar payı hedeflediklerini kaydetti.

Doğueri, 2020'nin ikinci yarısında hızlanan Türkiye otomotiv pazarının 2021'de de benzeri ivmelenmeyle devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Ocak ayı pazar dinamizmi, önümüzdeki ayların canlı geçeceğine de işaret ediyor. 2021 toplam pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk." diye konuştu.

– "1 milyonluk pazara ilerlemek yönünde herhangi bir engel görünmüyor"

Emre Doğueri, konuşmasının ardından toplam otomotiv pazarındaki beklentilerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, şunları kaydetti:

"Toplam pazar için 800-850 bin adet bandı geçen seneki 772 binlere göre yüzde 10'luk büyümeyi ifade ediyor. Biz şu ana kadar hep şunu gördük; Avrupa yüzde 24 küçülürken, Türkiye büyüdü. Türkiye'nin muhteşem bir dinamizmi ve potansiyeli var ve bunu her alanda görüyoruz. Otomotiv de kesinlikle istisna değil ve bizim her zaman ulaşmayı düşündüğümüz ve geçmişte gördüğümüz 1 milyonluk pazar seviyelerine ilerlemek yönünde herhangi bir engel gözükmüyor. Tabii önümüzdeki aylar, pazarın nasıl şekilleneceğini bize çok daha iyi gösterecek."

– "Şu aşamada faizlerin sabit kalacağını planlıyoruz"

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Doğueri, toplam pazar tahminlerini mevcut kur ve faiz oranlarına göre yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya, "Şu aşamada faizlerin sabit kalacağını planlıyoruz. Daha sonrasını tabii ki biz de yaşayarak göreceğiz. Fakat faizlerin değişkenlik gösteriyor olmasının otomotiv alım iştahıyla her ne kadar bir bağlantısı olduğunu söylesek dahi yine de büyüyen pazarda ve büyüyen ülkemizde muhakkak otomotivin her zaman ön planda kalacağını da açıkçası görüyoruz ve planlarımızı da buna göre yapıyoruz." karşılığını verdi.

Verilen bilgiye göre, yeni Nissan Juke 229 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.