Nissan Türkiye'ye “Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülü

İSTANBUL (AA) – Nissan Türkiye, Türkiye'de yaygın kullanılan tüketici platformu "şikayetvar.com" tarafından oluşturulan sıralamada otomotiv sektöründe 20 marka arasında "Silver Award (Yüksek Müşteri Memnuniyeti)" ödülünün sahibi oldu.



Nissan Türkiye açıklamasına göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, otomotiv sektöründe 4 yıldır üst üste Müşteri Deneyimi Başarısı alanında ödül kazanan Nissan, 2019 yılında da başarısını devam ettirirken, müşteri teşekkür oranında sektör ortalaması yüzde 14 iken, Nissan’da yüzde 40 olarak belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, 2019 yılında "şikayetvar.com" platformunda Nissan markası ile temas eden müşteri sayısının 190 bin olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri müşteri deneyimi sayesinde platform bünyesinde gerçekleşen tüm başvuruların yüzde 4’ünün şikayete dönüştüğünü, geri kalanının ise potansiyel müşteri ya da marka araştırması yapanlar olduğunu dile getirdi.



Doğueri, "Şikayetlerin yüzde 100’üne dönüş yapıyoruz ve her konuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Bunu müşteri ilişkileri alanında aldığımız ödülle taçlandırdığımız için oldukça mutluyuz. Yeni dönemde de bu vizyonla müşterilerimize kulak vermeye, onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.