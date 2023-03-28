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28 Mart 2023
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N’Koudou’dan açıklama: Quaresma gibi olmak istemiyorum

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş’ta Kamerunlu futbolcu F.Bahçe maçında Güneş’ten görev bekliyor. Güneş’in sezonun geri kalanında kadroda düşünmediğini açıkladığı N’Koudou pes etmiyor. Yıldız futbolcu “Taraftarlara derbi ile borcumu ödemek istiyorum” diyerek Fenerbahçe maçında forma beklediğini ifade etti.

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından sistemine uymadığı için kadroya alınmayan N’Koudou, F.Bahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu belirtti. Siyah beyazlı takım ile sezon sonunda sözleşmesini sona ereceğini ifade eden N’Koudou “Taraftarlara derbi ile borcumu ödemek istiyorum. Bundan sonraki tüm maçlar final. Eğer şans verilirse forma giymek isterim” diye konuştu.

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Kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceğini belirten Kamerunlu futbolcu Türkiye’den ayrılırken Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı “Teknik direktörlerin kararına saygı duyarım. Şenol Güneş ile çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Taraftarları çok seviyorum. Quaresma gibi üzgün ayrılmak istemiyorum” Şenol Güneş de tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak “Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Artık katkı beklemiyoruz” demişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı “Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar” sözleriyle açık kapı bırakmıştı.

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