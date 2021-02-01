NN Hayat ve Emeklilik'ten Sevgililer Günü hediyesi

İSTANBUL (AA) – Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 14 Şubat'ta sevgiliyi en güzel tanımlayanlar için özel hediyeler hazırladı.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, Sevgililer Günü’nde sevdiğine "Çünkü Başka Sen Yok" diyerek onu en iyi anlatan cümleyi NN Türkiye Instagram hesabından paylaşan iki kişi iPhone X veya Apple Watch hediyelerinden birini kazanma şansı elde edecek.

Yarışmaya katılmak için NN Hayat ve Emeklilik Instagram hesabını takip etmek, #çünkübaşkasenyok hashtagiyle sevdiğini anlatan cümleyi yoruma yazmak ve 3 arkadaşı etiketlemek yeterli olacak. Paylaşımlar, NN Hayat Ve Emeklilik tarafından oluşturulan özel jüri tarafından temaya uygunluk, ifade gücü ve yaratıcılık unsurlarına göre değerlendirilecek. Kazananlar 15 Şubat'ta NN Türkiye Instagram hesabından duyurulacak. Jüri değerlendirmesi sonucu birinciye 1 adet iPhone X 64GB cep telefonu ve ikinciye 1 adet Apple Watch 3 Series verilecek.