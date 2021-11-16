NO MOZ KARIŞIYAMOZ EN LOS ECHOS DEL HÜKÜMET! KULÜP DİZİSİNDEN SONRA KEŞFEDİLEN LADİNO NEDİR?

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Sanat, Yaşam, İnsan programının yeni bölümünde Aslı Öymen sizlere; Kulüp dizisinin bilinmeyenlerini gösteriyor! Kulüp dizisi neden bu kadar ilgi gördü? Diziden sonra keşfedilen Ladino nedir? Aslı Öymen soruyor, Deniz Alphan ve Moiz Gabay cevaplıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
Anasayfa Alaturka Online NO MOZ KARIŞIYAMOZ EN LOS ECHOS DEL HÜKÜMET! KULÜP DİZİSİNDEN SONRA KEŞFEDİLEN...