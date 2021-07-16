Noam Chomsky: Önce İslamofobiyi anlamak gerekiyor

Son yıllarda Batıda tırmanan İslam korkusunun nedenlerini Haçlı Seferleri döneminde aramak gerektiğini belirten Chomsky, tarihçi William Polk’un, Haçlı Seferleri ve Cihat: Müslüman Dünyası ile Küresel Kuzey Arasındaki 1000 Yıllık Savaş adlı kitabını kaynak gösterdi.

Chomsky, “Bu kitap batının İslam korkusu hakkında iyi bir geçmiş bilgisi verir. Üstüne üstlük Avrupa inanılmaz ırkçıdır. Bu belirgin artışa neden olan şeyin ne olduğunu bulmak için, o dönemde meydana gelen olaylara bakmak gerekir. İslamofobinin çözümü için önce İslamofobiyi anlamak gerekiyor. Toplumlar bilgilendirilip eğitilmeden, toplumsal meselelerin çözümü mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İSLAMOFOBİ BİR YILDA 2 KAT ARTTI

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın son araştırmasına göre, İslamofobi 2021in ilk 6 ayında Avrupa ülkelerinde 2 kat artış gösterdi. Avrupa’da İslamofobi, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzde 7 oranında belirlenirken, bu oran Ocak 2021’de yüzde 18’e yükseldi.

Araştırmada, Avrupa’da Müslümanların dini özgürlüklerinin kısıtlandığına, İslamofobinin toplumda meşrulaştırıldığına yer verildi. Raporda başörtü, cami, minare, helal et kesimi ve sünnetin Avrupa’nın bazı ülkelerinde ve bölgelerinde kısıtlandığı bildirilirken, başörtülü kadınların iş ve sosyal hayatlarında ön yargılarla karşılaştıkları, ev kiralamakta bile zorlandıkları belirtildi.

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