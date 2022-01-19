Nobre: Sahada değil dışarıda da toparlanmamız lazım

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, alınan Fenerbahçe yenilgisinden sonra bir dahaki maçta taraftarlarının önünde 3 puan alacaklarını ve takıma inandığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Altay deplasmanda Fenerbahçe‘ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, bugün oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, “Takım reaksiyon gösterdi. 20-30 dakika iyi başladık. 1-0 skoru aldık ama sonra iki hatadan gol yedik. Büyük takıma karşı oynadık ve şans vermek tehlikeli sonuçlar oluşturdu. Pazar günü bir maçımız daha var. Bugün yaptıkları mücadele yetmedi oyuncularımın ama mücadele ettiler. Yediğimiz golden sonra moral ve tempomuz düştü. Şimdi sahada değil dışarıda da toparlanmamız lazım. Bu takım daha iyi olabilir. Takım bugün sahada mücadeleyle bir ruh gösterdi. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın önünde 3 puan alacağız. Transfer planlarımız var. Başkanla bu durumu konuştuk. Bu hafta şartlarımıza göre, ekonomik duruma göre transferlere bakacağız. Şu anda elimizdeki malzememiz bu ama oyuncularıma inanıyorum” dedi.

Nobre, yıllarca formasını terlettiği Fenerbahçe’nin stadına teknik direktör olarak gelmesi hakkında gelen soruya ise, “Buraya gelmek farklı. Fenerbahçe’deki hayatım çok önemliydi, güzel zamanlar geçirdim. Burada kendimi mutlu hissettim. Şimdi diğer tarafta bulunuyorum ama güzel zamanlardı” şeklinde cevap verdi.