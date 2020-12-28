Noel bombacısı eski bilgisayar uzmanı çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Amerika’nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan  Nashville’de Noel günü meydana gelen patlamada onlarca bina hasar görürken mucize eseri sadece üç kişi yaralanmıştı.

FBA’in olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu  DNA tespit araştırmasıyla 63 yaşındaki serbest çalışan bilgisayar uzmanı Anthony Quinn Warber’in bombacı olduğunu tespit edildi.

Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Yetkililer soruşturmanın halen devam ettiğini intihar bombacısının bu olayı neden ve nasıl planladığının hala belirlenemediğini açıkladılar.

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