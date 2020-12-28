Noel bombacısı eski bilgisayar uzmanı çıktı

Amerika’nın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Nashville’de Noel günü meydana gelen patlamada onlarca bina hasar görürken mucize eseri sadece üç kişi yaralanmıştı.

FBA’in olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucu DNA tespit araştırmasıyla 63 yaşındaki serbest çalışan bilgisayar uzmanı Anthony Quinn Warber’in bombacı olduğunu tespit edildi.

Yetkililer soruşturmanın halen devam ettiğini intihar bombacısının bu olayı neden ve nasıl planladığının hala belirlenemediğini açıkladılar.

İlginizi Çekebilir ABD’nin Tennessee eyaletinde patlama