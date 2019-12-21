Nord Stream 2 AG: Ortaklarımızla Kuzey Akım-2’nin en kısa zamanda tamamlanması için çalışacağız

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapım operatörü Nord Stream 2 AG şirketi, projenin tamamlanmasının Avrupa’ya yapılan enerji sevkiyatlarının güvenliği açısından son derece önemli olduğunu ve Rus boru hattına destek veren ortaklarla yapım işlerinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışılacağını açıkladı.

ABD‘nin bugünden itibaren resmen yürürlüğe giren, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerinin yapımı ile ilgili kişi ve şirketleri hedef alan yaptırımlarını değerlendiren Nord Stream 2 AG Sözcüsü Jens D. Mueller, projenin tamamlanmasının Avrupa’ya yapılan enerji sevkiyatlarının güvenliği açısından son derece önemli olduğunu ve proje şirketinin, ona destek veren ortaklarla yapım işlerinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışılacağını belirtti.

Kuzey Akım-2’nin boru döşeme işlerini yürüten Allseas şirketinin çalışmalarını geçici olarak durdurduğunu doğrulayan Mueller, “Yapımcımız Allseas, hukuki, teknik ve ekolojik açıklamaları beklediğinden boru döşeme çalışmalarını geçici olarak durdurdu” dedi ve şöyle devam etti:

“Projenin tamamlanması Avrupa’ya yapılan enerji sevkiyatlarının güvenliği açısından son derece önemli. Projeye destek veren şirketlerle birlikte onun en kısa sürede tamamlanması için çalışacağız.”

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.