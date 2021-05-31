Normalleşme kararları açıklanıyor, işte detaylar!

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, bugün yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı.

“SÜPER LİG’DE ÖNÜMÜZDE SEZON TRİBÜNLERİ DOLDURMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig’i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz.

* Anadolu Efes’i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman’ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

“ÜLKEMİZİ SAHTE GÜNDEMLERE HAPSETMEK İSTEYENLERE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ”

* 400 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.

* Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56’yı aşan havalimanlarımızla hava yolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı’nı hizmete atacağız.

* Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim’den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

* Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

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