Normalleşme takvimine göre hangi işletmeler açılacak? 1 Haziran itibariyle atılacak normalleşme adımları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. 1 Haziran’da kimler kepenklerini açabilecek? Sokağa çıkma yasağı hangi yaş grubu için devam edecek. İşte revize edilen normalleşme takviminin detayları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla sona erecek.

KAFE, RESTORAN, YÜZME HAVUZLARI AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

BAZI İŞLETMELER KAPALI KALACAK

Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek.

İDARİ İZİN SONA ERİYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRÜYOR

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta bu gece saat 00.00’dan pazar saat 00.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KREŞ VE ANAOKULU AÇILIYOR

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

0-18 YAŞ İÇİN KISITLAMA DEVAM

20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ BELİRLİ SAATLERDE SOKAKTA

65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

MÜZE, PLAJ, KÜTÜPHANELER AÇILACAK

Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibarıyla açılacak.

HİPODROMDA YARIŞLAR DEVAM EDECEK

Hipodromların 10 Haziran’da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarış oynatmaya devam edecek.

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILIYOR

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek. Yine aynı tarihte hayvan satış yerleri de açılacak.

SPOR TESİSLERİ VE AÇIK HAVADA OTURMA ALANI BULUNAN MEKANLAR AÇILIYOR

Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00’a kadar hizmet verebilecek. Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00’da sona erdirilmesi şartıyla konser düzenlenebilecek.