Normalleşmede tamam mı devam mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart 2021 tarihinde açıkladığı ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin ardından kafeler, restoranlar başta olmak üzere tüm işletmeler açılmıştı. Normalleşmenin ilk gününden itibaren 9 binlerde olan vaka sayısı günden güne artışa geçti. Mart başında 10 binin altında olan vaka sayıları 15 bine yaklaştı. Hasta sayısı 600’lerden 800’lere kadar çıktı. Ölüm oranları ise 60 seviyelerinde seyretti. Tek sevindirici haber, günlük iyileşen hasta sayısının 5 binlerden 9 binlere çıkması oldu.

GÖZLER TOPLANTIDA…

Öte yandan mutasyonlu virüse rastlanan illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı’nda 76 olarak açıklandı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Erdoğan başkanlığındaki toplantı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı yeniden gözden geçirilecek. ‘Normalleşme süreciyle ilgili gelişmeler, tekrar kapanma olasılığı ve hangi illerin yüksek risk grubuna girdiği’ gibi konuların Kabine Toplantısı’nın ardından netleşmesi bekleniyor.

ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ…

Türkiye’deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Çin ve Almanya’dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Erdoğan, cuma namazı çıkışında mutasyon nedeniyle vaka sayılarındaki artışın sorulması üzerine, “Şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız” açıklamasını yapmıştı.