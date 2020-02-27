Norveç Varlık Fonu bir yılda 180 milyar dolar kazandı

Fonun bir yıllık getiri oranı yüzde 20 oldu. 1990 yılında kurulan fon, 2019’da dolar cinsinden tarihinin en iyi ikinci, Norveç Kronu cinsinden en iyi yılını geçirmiş oldu.

2019’da dünyanın en büyük varlık fonunun elinde bulundurduğu hisselerin değeri yüzde 26, tahvillerin değeri yüzde 8, borsada kote olmamış varlıkların değeri yüzde 7 arttı.

Financial Times’ın aktardığına göre, fona en çok getiriyi elinde bulundurduğu Apple, Microsoft ve Nestle hisseleri getirdi. En kötü performas ise Nokia, Pfizer ve Swedbank hisselerinde görüldü.

Yasalara göre Norveç’te hükümetler fonun sadece reel getirisini harcayabiliyor.

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TVF’NİN TOPLAM DEĞERİ 30 MİLYAR DOLAR

Türkiye ekonomisini yeniden canlandırma hedefi ile Ağustos 2016 sonrasında faaliyete geçirilen Türkiye Varlık Fonu (TVF), o günden beri pek çok tartışmanın odağında yer aldı. Türkiye Varlık Fonu’nun toplam büyüklüğünün 30 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Varlık Fonu’nun portföyünde öne çıkan bazı varlıklar ise şöyle:

THY’nin yüzde 49,12, Türk Telekom’un yüzde 6,68, Halkbank’ın yüzde 51,1 hisseleri ile Ziraat Bankası’nın, Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin Hazine’ye ait hisselerin tamamı ile Çaykur’un tamamı.

Bunlarla birlikte Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen çekiliş ve yarışların lisansları da Varlık Fonu’na devredilmiş durumda. Ayrıca Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazlar da yine Varlık Fonu’na aktarılmış bulunuyor.