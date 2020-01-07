Norveç’te havaalanında yangın! Tüm uçuşlar iptal

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Alaturka Online
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Norveç’te Stavanger Havaalanı’nda bulunan 5 katlı otoparkın 1. katında yangın çıktı.

Otoparkta bulunan 300 aracın yandığı bildirilirken, havaalanındaki tüm uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.

Yangının otoparkın zemin katında başladıktan sonra 1. kata doğru yayıldığı belirtildi. Havaalanındaki tüm oteller boşaltılırken, otoparkın bir kısmının çöktüğü açıklandı.

İtfaiye şefinin açıklamasına göre otoparkın tamamının çökme ihtimali bulunuyor.

Hava trafiğinin ise yangın söndürme çalışmalarının kolaylaştırılması için durdurulduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. İHA

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