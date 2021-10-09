Nostaljik şıklık arayanlar için…

YILLANDIKÇA DEĞERLENEN GİYSİLER, AKSESUARLAR… VINTAGE MODASININ YAYGINLAŞMASIYLA KIYMETLERİ DAHA DA BİLİNİR OLDU… GELİN NOSTALJİİK BİR ALIŞVERİŞE ÇIKALIM ŞİMDİ… PİYASADA NELER VAR, FİYATLARI NE, BAKALIM… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B
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