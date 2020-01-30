Nostradamus’un işaret ettiği Erdoğan mı?





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Fala inanır mısınız? İnanmam ben de ama atalarımızın dediği gibi "fala inanma falsız da kalma" sözüne de değer veririm. Ara sıra kahve falıma bakan da olur, dinlemekten pek keyif alırım. Tabii bir de kahinler var. En ünlüsü Nostradamus. Yüzyıllar öncesinden olacakları söylemiş. Nostradamusu büyük kahin mi yoksa kahin haline mi getirildi orası şüpheli bence. Nostradamus ilk iki büyük savaşı haber verdiği gereklidir gibi üçüncüden de söz ediyor. yazdığı dörtlükler incelendiğinde bu kehanetin de yakında gerçeklemesi ihtimali çok yüksek. Ünlü kahin savaş için "tanrının kentinde yangın, büyük şehir yanacak, büyük lider yenilecek" tanımlarını kullanır. Tanrının kenti neresi? Kitaplı üç büyük din tarafından da kutsal sayılan Kudüs olabilir mi burası? Yenilecek büyük liderin Amerika olması da akla yakın. Yüzyılın anlaşması olarak tanımlanan barış planı Amerika ve İsrail'in beklentilerinin dışında müthiş bir kaosa yol açabilir.

Kahin denince Albert Pike adı da akla geliyor ister istemez. Bu kişi belki kahinden ziyade bir fütürist sayılabilir. Çünkü bir kahin gibi olacakları söylemekle kalmıyor bunların gerçekleşmesi için bazı gayretler gösterilmesi gerektiğini de belirtiyor. Örneğin Pike'a göre üçüncü büyük savaş Müslüman Araplarla İsraillilerin birbirini yok etmesine neden olacak. Ancak Pike bunun için ajanların bölgede gerginlik çıkarması ve Araplarla Yahudileri birbirine düşürmesi gerektiğinin altını çiziyor. Falı kehaneti bir kenara bırakalım. Bölgemiz yine ateş çemberine dönecek kıvama geliyor. Erdoğan iktidarı iç politikada yerini sağlam tutabilmek için dışarıda çok şahin gibi gözüküyor. Ama bölgedeki gelişmeler artık işin şakasının kalmadığını gösteriyor. İçerideki şahin duruş dışarıda Türkiye'yi bir anda savaşın eşiğine getirebilir artık. Bu arada sorun sadece Kudüs değil. Suriye'de de benzer gerginlik artıyor. yaşıyor. Erdoğan'ın "Astana ve Soci anlaşmaları ortadan kalktı. İdlib'de insanlık dramı var, bize karşı bu hareketler devam ederse sessiz kalamayız" sözleri de elbette içe dönük söylemlerdir ama sonuçta Rusya'nın da "Yetti ama" demesi kaçınılmaz hale gelebilir. Bu durumda ne olacaktır?

Erdoğan çok sağduyulu kararlar almak zorunda. Belki çekilmeli, belki demokrasiye dönerek hızla seçimleri yapmalı ya da ulusal mutabakat yönetimi kurmalı. Bugüne kadar durumu idare etti bundan sonra etmeyebilir. Bunun zararı ise Türkiye'ye olacaktır.