Novartis'ten koronavirüsten etkilenenler için 20 milyon dolarlık fon

İSTANBUL (AA) – Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri açıkladı. Bu önlemler arasında, dünyanın dört bir yanında Kovid-19 salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için küresel bir fon oluşturulması ve sektörler arası Ar-Ge girişimine katılma kararı yer alıyor.

Novartis, COVID-19 Müdahale Fonu kapsamında, toplumların salgının yarattığı zorlukları yönetmesine yardımcı olmak ve halk sağlığı girişimlerini desteklemek için 20 milyon dolar tutarında hibe sağlayacak. Şirket, resmi kurumlarca oluşturulan taleplerin hızlı bir şekilde onaylanmasını ve dağıtılmasını sağlayacak.

COVID-19 Müdahale Fonu, "Ek sağlık personelinin finansmanı, ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmesi dahil olmak üzere yerel ve ulusal sağlık altyapısının güçlendirilmesi, Kovid-19 ile ilgili veri toplama, sağlık hizmetlerinin uzaktan sağlanması ve önemli halk sağlığı bilgilerinin etkin bir şekilde yaygınlaştırılması için dijital platformların oluşturulması, salgına karşılık yeni toplum sağlığı programları oluşturulması veya geliştirilmesi" alanlarına odaklanarak sadece bunlarla sınırlı olmayan girişimler için mali hibeler sağlamaya çalışacak.

– Koronavirüs salgınına karşı Ar-Ge iş birlikleri

Koronavirüs salgınına karşı Bill & Melinda Gates Vakfı, Wellcome ve Mastercard tarafından koordine edilen COVID-19 Therapeutics Accelerator adlı girişime destek vereceğini açıklayan Novartis, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin farmasötik araştırma alanındaki girişimi ile iş birliği yaptı.

Sektörler arası gerçekleştirilen bu iş birlikleri, birçok ilaç şirketi ve uzman akademik kurumları bir araya getirerek koordineli bir şekilde araştırma yapmalarına imkan sağlıyor. Bu çalışmaların yanı sıra Novartis, Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) tarafından koronavirüse karşı araştırma ve geliştirme alanında yapılan acil yardım çağrısına yanıt olarak, in vitro antiviral testler için uygun olduğu düşünülen çeşitli bileşenler sunarak katkıda bulunuyor. Buna ek olarak, mevcut ürünlerinin onaylanmış endikasyonlarının ötesinde, salgına karşı herhangi bir yararı bulunup bulunmadığını inceleyerek Ar-Ge çalışmalarına hızla devam ediyor.

– "Hükümet, toplum ve iş dünyası arasında iş birliği gerektiren bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Dünya Başkanı Dr. Vasant Narasimhan, şunları kaydetti:

"Hükümet, toplum ve iş dünyası arasında inanılmaz düzeyde bir katılım ve iş birliği gerektiren olağanüstü ve eşi benzeri görülmemiş bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız. 140'tan fazla ülkede hizmet veren bir firma olarak, Kovid-19 salgınının neden olduğu acil halk sağlığı gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olabilecek kritik topluluklara veya ulusal programlara ek finansal destek sağlamak için ilk adımlarımızı atıyoruz. Birlikte çalışmanın gücünü kabul ederek gerçekleştirdiğimiz iki önemli iş birliğiyle sektör lideri Ar-Ge organizasyonumuzun yeteneklerini bu girişimlerle paylaşıyoruz."

– Novartis'in merkez ofis ve saha çalışanları evden çalışıyor

Koronavirüs salgınını yakından takip eden Novartis, bu süreçte hem hastaların hem de çalışanlarının sağlığını çok önemsiyor. Şirketin temel kaygısı, dünya çapında çalışanların ve hastaların sağlığı ve güvenliği… Novartis, dünyanın dört bir yanındaki hastalara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına ilaçlarını ulaştırmaya devam ediyor ve aldıkları önlemlerle tedarik zincirinin aksamadan devamını öngörüyor. Şirket, ayrıca 500'den fazla klinik çalışmasına sürekli ilaç temini ve operasyonları sorunsuz sağlamak için önlem planlarını devreye soktu.

Çalışan sağlığını koruma çabalarının bir parçası olarak 16 Mart'tan itibaren ABD, Avrupa ve Kanada'daki Novartis çalışanları (laboratuvar, üretim alanları ve saha çalışanları hariç) evden çalışma uygulamasına geçti. Novartis Türkiye de saha ekibi dahil olmak üzere globalle eş zamanlı olarak çalışanlarına evden çalışma uygulamasını başlattı.

Novartis ayrıca, iç iletişimi desteklemek ve sağlık uzmanlarına ve hastalara ulaşmak için dijital teknolojilerin kullanımını hızlandırdı.