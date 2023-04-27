Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin milli savunma sanayindeki başarıları ve özellikle uzay ve havacılık sektöründeki ileri adımlarının milletimiz tarafından nasıl iftiharla, gururla karşılandığının altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu. Kurtulmuş, şunları söyledi:

*Maalesef birileri de milletin bu gururuna ortak olmak yerine ortaya konulan her ileri adımı tahfif ederek bunları değersizleştirme, küçük görme gibi basit bir siyasetin içerisine giriyorlar. Her ne kadar seçim yaklaştıkça biz iktidara geldiğimizde İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız diyenler şimdi baktılar ki milletin böyle büyük teveccühü var, dil değiştirdiler. Bu hayra alamettir.

KIZILELMA’NIN YANINA GİDİN BİR FOTOĞRAF ÇEKTİRİN

*Madem Türkiye’nin milli savunma sanayisini desteklemek gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Gelin Türkiye’nin iftiharı olan Teknofest’i ziyaret edin. Orada on binlerce yüz binlerce gencin sevincine ortak olun ve Türkiye’nin bir şekilde büyük kazanımlar elde etmiş olduğu bu alandaki başarılarını siz de yerinde müşahede edin.

*Örneğin daha dün denilecek kadar kısa bir süre önce teneke diye dalga geçtiğiniz ve salı günü Yeşilköy Havalimanının pistine, Teknofest alanına gelin, KIZILELMA’nın yanına gidin bir fotoğraf çektirin. Altına da şu notu düşün: Halkımızdan özür diliyoruz. Teneke olduğunu zannediyorduk ama bu dünyanın ilk insansız hava savaş uçağıymış.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN GERİYE DÖNÜŞ ASLA OLMAZ

Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçim sonrasında nasıl devam ettirileceği ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

*Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz. Türkiye’nin siyasi tecrübesi bunu söylüyor. Zaten muhalefetin de dikkat ederseniz artık güçlendirilmiş parlamenter sistem diye kuvvetli bir iddiasının olmayacağını göreceksiniz.

*Ben önümüzdeki seçimde de AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferiyle birlikte bu konuyla ilgili esas odak noktanın ‘Nasıl olur da Cumhurbaşkanlığı sistemini daha ciddi şekilde revize ederek yolumuza devam ederiz’ olacağını söyleyebilirim. (DHA)