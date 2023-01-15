Numan Kurtulmuş’tan Yetenekli Ünal’a: Bu türlü absürt tarih okuması olmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, cumhuriyeti ve devrimlerini hedef alan konuşmasının ardından gelen tepkiler üzerine istifa eden AKP’li Mahir Ünal ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dedesinin malulen emekli bir Osmanlı subayı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, isim vermeden AKP’li Ünal’ı eleştirerek, “Ben, dedemin hayatını ayırabilirsem, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirinden ayırt edebilirim. Böyle bir absürt böyle bir yanlış böyle bir hatalı tarih okuması olmaz.” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV’de Kübra Par’ın Açık ve Net programına konuk olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekiliyken “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalan AKP’li Mahir Ünal’ı eleştirdi.

“AK PARTİ’YE YILLARCA FEDAKARCA HİZMET ETMİŞ, DEĞERLİ ARKADAŞLARIMIZ”

Ünal’ın istifa süreciyle ilgili olarak Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

“Mahir Ünal Bey hakikaten AK Parti’ye yıllarca fedakarca hizmet etmiş, değerli arkadaşlarımız. Çeşitli pozisyonlarda genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili olarak, birçok seçim kampanyasında görev almış arkadaşımız.

Böylesine bir talebi sayın cumhurbaşkanımızın da kabul etmesiyle bu durum gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanımız da zaten grup toplantısında bunu kamuoyuna ilan ederken bundan sonra da ‘Mahir Ünal’la çeşitli platformlarda çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.

Mahir Bey hassasiyetle böyle bir adım atılması için ortaya çıktı, Cumhurbaşkanımız da bu kararı almış oldu.”

“BİZİM CUMHURİYETLE SIKINTIMIZ YOK”

“Bizim Cumhuriyetle sıkıntımız yok” diyen Kurtulmuş, “Başkalarının Osmanlı, Selçuklu ile sıkıntısı olabilir. Biz tarihi hikaye okur gibi okumuyoruz, bütün olarak ele alıyoruz. Çok geniş coğrafyada bize ait olan tarihin her parçasını, bölümünü kabul ediyoruz. Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizim. Biz bunların hiçbir zaman birbirini diğerinden ayırt etmedik.” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE HATALI TARİH OKUMASI OLMAZ”

Dedesinin malulen emekli bir Osmanlı subayı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, isim vermeden AKP’li Ünal’ı eleştirerek, “Ben, dedem Numan Kurtulmuş’un hayatını ayırabilirsem, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirinden ayırt edebilirim. Böyle bir absürt, böyle bir yanlış, böyle bir hatalı tarih okuması olamaz” diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

AKP’li Mahir Ünal, 21 Ekim tarihinde Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.