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Nur Yerlitaş sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Geçtiğimiz yıl beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Emre ÇEVİK

Ünlü modacı Nur Yağlıtaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz yıl beyinde bulunan tümör yüzünden ameliyat olan ve hâlâ tedavi gören ünlü modacı, “Merhaba arkadaşlar, şimdi tedaviden geliyorum. Biliyorsunuz çok zorlu bir süreç yaşıyorum, ancak kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Tedavi süresi boyunca sanat camiasından destek görüp görmediği merak edilen Yerlitaş, “Arayan da oldu, aramayan da oldu. Herkesin kendi takdiri. Ben önce kendi sağlığımı düşünüyorum. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda değil” dedi. Üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığı sorusunu yanıtlayan modacı, “Gerçek değil arkadaşlar, ben öyle tepkilere falan takılmıyorum. Benim için tek gerçek sağlığım” dedi.

Son güncelleme: 07:1518.12.2019

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