Nur yüzlü ihtiyar! – Yılmaz Özdil

Nur yüzlü ihtiyar! – Yılmaz Özdil yazdı.

Aydın’da 13 yaşındaki çocuk hakkında, Tayyip Erdoğan’ın seçim otobüsü geçerken, “Allah seçimde cezanızı verecek” diye bağırdığı gerekçesiyle dava açıldı, üç yıl hapsi istendi.

Diyarbakır’da 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk hakkında, Tayyip Erdoğan’ın seçim afişini yırttıkları gerekçesiyle dava açıldı, dörder yıl hapisleri istendi.

Manisa’da 14 yaşındaki çocuk hakkında, Konya’da 14 yaşındaki çocuk hakkında, Kayseri’de 15 yaşındaki çocuk hakkında, sosyal medya hesaplarından Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açıldı, dörder yıl hapisleri istendi.

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İstanbul’da 78 yaşındaki vatandaş, sosyal medya hesabından Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle sekiz yıl hapse mahkum edildi.

Kütahya’da 90 yaşındaki vatandaşa, kahvede sohbet ederken Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle savcılık soruşturması açıldı.

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2016 yılında…

38 bin kişiye

2017 yılında…

20 bin kişiye

2018 yılında…

26 bin kişiye, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

2019 skorunu henüz bilmiyoruz, tahminim 30 bin civarında.

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Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle, rahmetli Levent Kırca’ya, varlığıyla onur duyduğumuz Müjdat Gezen’e, Metin Akpınar’a, heykeltıraş Mehmet Aksoy’a, modacı Barbaros Şansal’a, Atilla Taş’a, oyuncu Selin Şekerci’ye dava açıldı.

Levent Üzümcü’ye soruşturma açıldı.

Barış Atay’a para cezası verildi.

Zuhal Olcay’a, tiyatro duayenimiz Orhan Aydın’a, “aşk tek kişiliktir” gibi sarsıcı dizelerin yaratıcısı şair Yılmaz Odabaşı’na, Türkiye güzeli manken Merve Büyüksaraç’a hapis cezası verildi.

Efsane karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı.

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Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle, Konyalı lise öğrencisi, Trabzonlu üniversite öğrencisi, İzmirli müzik öğretmeni, Ankaralı tercüman, Aydınlı gazeteci, Hataylı hekim, Giresunlu hekim, Bursalı veteriner hekim, Manisalı avukat, Muğlalı emlakçı, Denizlili pazarlamacı, Osmaniyeli muhtar, Tekirdağlı şoför, Kocaelili inşaat işçisi, Mersinli kafe işletmecisi, Antalyalı masör, Malatyalı aşçı, askerliğini Kars’ta yapan er, Erzurumlu işsiz tutuklandı.

“Benzini boşverin, dünyanın en pahalı cumhurbaşkanı bizde” diyen Bitlisli vatandaşa 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Vanlı bir vatandaşa “tweet attı” diye 12 yıl hapis cezası verildi.

Hapiste bulunan Alaattin Çakıcı’ya, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası daha verildi.

Ankara’dan Burdur’a gidecek olan yolcu otobüsünün şoförü, yolcular binerken otobüsün içi çamur olmasın diye, otobüsün merdivenlerine paspas mahiyetinde gazete serdi, o gazetede Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı olduğunu gören muhbir bir vatandaş, “sayın cumhurbaşkanımızın fotoğrafına basalım diye buraya koymuşlar” dedi, şikayetçi oldu, otobüs şoförünü karakola çektiler, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifadesi alındı.

Tayyip Erdoğan’a hakaret etti diye, elinde meşaleyle karanlığın üstüne yürüyen Profesör Yaşar Nuri Öztürk’e soruşturma açıldı, din bezirganlarıyla mücadele eden İhsan Eliaçık gözaltına alındı.

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Son dört yılda 17 bin 406 vatandaş, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandı, mahkeme mahkeme süründürüldü.

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Akp iktidarının göz göre göre ihmalleri sonucu Çorlu’da meydana gelen tren faciasında, dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden yüreği yaralı anne Mısra Sel’e, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı, oğlu için 550 gündür adalet beklerken, sesini kesmiyor diye karakola çekildi.

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Şehit annesi Pakize Akbaba’ya, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezası istendi.

Şehit babası Mehmet Gençer’e, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl hapis cezası verildi.

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Ve, aynı Tayyip Erdoğan, Sivas’ta Madımak vahşetinde insanları diri diri yakan dinci katillerden Ahmet Turan Kılıç’ı “yaşlı” diye affetti…

Güya müebbet verilmişti, hapisten sırıta sırıta çıktı gitti.

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(Çoğunluğu aydın ve sanatçı 35 insan, yobazların kahkahaları eşliğinde katledildi, diri diri yakılanların arasında üç de çocuk vardı, Asuman 16 yaşında, Menekşe 14 yaşında, Koray henüz 12 yaşındaydı. Menekşe’yle Koray abla kardeşti, cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulunmuştu.)

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Nur yüzlü ihtiyar (!) dışarda geçim sıkıntısı çekerse, ayıp olur, maaşa bağlayıp, Kızılay’a filan danışman yapın bari.