Nurdağı’nda sahra eczanesi yandı, ilçe eczanesiz kaldı





Depremden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Türkiye Eczacılar Birliği tarafından kurulan ve insanların ilaç ihtiyacını karşıladığı sahra eczanesinde sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Deprem bölgesinde görevli çeşitli illerin belediyelerine ait itfaiye görevlileri tarafından yapılan müdahaleye rağmen eczane tamamen yandı. Yangında 6 milyon liralık ilaç da küle döndü.

“KONTEYNER ECZANELER AÇACAĞIZ”

Türkiye Eczacılar Birliği 8’inci Bölge Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci, deremden sonra aralarında Nurdağı ve İslahiye’nin de bulunduğu 11 ilde 28 sahra eczanesi açıldığını anımsatarak şunları söyledi:

* “Depremde Nurdağı’ndaki tüm eczaneler yıkıldı. Bu nedenle İslahiye ile birlikte Nurdağı’na da eczane açtık.

* İslahiye’deki eczaneyi geçtiğimiz hafta kapatmıştık. Nurdağı’ndaki sahra eczanemiz ise sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kül oldu.

* Tek tesellimiz yangının çevredeki çadırlara sıçrayıp, can kaybına yol açmaması. Önümüzdeki hafta konteyner eczaneler açarak vatandaşlarımızın ilaç ihtilacını gidereceğiz”

KIZILAYIN SATTIĞI ÇADIRLARDAN BİRİYDİ

Bu arada Nurdağı’nda yanan sahra eczanesinin çadırının Türkiye gündemine oturan ve eleştiri konusu olan Kızılay’ın AHBAP ile birlikte Türkiye Eczacılar Birliği’ne 700 bin TL karşılığı sattığı 5 çadırdan birisi olduğu öğrenildi.