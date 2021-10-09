Nuri Alço ve “Tecavüzcü Coşkun” buluştu

Gaziantep’te, bir etkinliğe katılan, Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen sevenleriyle bir araya geldi.

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Nuri Alço ve Coşkun Göğen’in Gaziantep’te bir etkinlikte bir araya geldi. Sevenleri, Alço ve Göğen ile hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti. Nuri Alço, iki yeni film için anlaşma yaptığını ve filmlerden birinin Gaziantep’te çekileceğini açıkladı.

Alço, “Şu anda iki sinema filmi için anlaşma imzaladım. Bu sinema filmlerinden biri de Gaziantep’te çekilecek. Güzel bir proje. En kısa zamanda Gaziantep’te hep birlikte olacağımızı umuyorum. Yapımcımız, yönetmenimiz de Gaziantep’e geldiğinde filmimizin tanıtımı da yapılacak. Gaziantep’i kısa zamanda güzel bir sürpriz bekliyor, diyebiliriz. Gaziantep gerçekten çok güzel bir şehir. Özellikle Gaziantep Futbol Kulübü’nü çok seviyoruz ve seyrediyoruz” diye konuştu.

“BU ŞEHRE İKİNCİ GELİŞİM”

Gaziantep’e ikinci defa geldiğini ve insanlarının sıcakkanlı olduğunu söyleyen Coşkun Göğen ise “Sıcak bir memleket olan Antalya’dan yine sıcak bir şehir olan Gaziantep’e geldim. Çok mutluyum. Bu şehrin insanları gayet sıcak. Benim bu şehre ikinci gelişim oldu. Gaziantep’in insanları çok girişken ve heyecanlı. Muhabbet edebiliyoruz. Eskilerden bahsedebiliyoruz bu şehirde. İyi ki geldim, diyorum” dedi. DHA

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