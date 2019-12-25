Nuri Alço’nun bilinmeyen evliliği ortaya çıktı

Şarkıcı Fulden Uras, bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço’nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi.

Nuri Alço’nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra açıklayan şarkıcı Fulden Uras, magazin programına telefonla katılarak şu ifadeleri kullandı: “Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum.

“ANNEANNEMİ ALDATTI”

Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu, yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem. Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil’in programına katılmıştık Nuri de oradaydı. Ben ‘Nuri benim dedem dedim’ orada bir karmaşa oldu. Bana kuliste ‘Neden bunu söyledin?’ dediğinde niye sakladığını sormuştum.

ESKİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Anneannemin rahmetli olduğu gün Nuri’nin kalp ameliyatı vardı. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Anneannem ona çok emek verdi ve çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço’yu kabul ettiyse o da bu evliliği kabul edecek. Anneannem ile tanıştığında Alço ilaç teknikeri gibi bir şeydi zannediyorum ki aralarında 17-18 yaş var.”