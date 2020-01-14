Nuri bey için özel yasa çıkarıldı

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Alaturka Online
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne atanan Prof. Nuri Aydın için kişiye özel yasal değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. 5 gün süreyle yürürlükte kalan yasal değişiklik, Aydın’ın ataması sonrası yürürlükten kaldırıldı. Mevcut yasada rektörlük için en az 3 yıl süreyle profesör olma şartı vardı. 9 Temmuz 2018’de KHK ile yasa değiştirilip, 3 yıl şartı kaldırıldı. Bir yıllık profesör olan Nuri Aydın da, 14 Temmuz günü rektör olarak atandı. Bu atamadan bir gün sonra 15 Temmuz günü yeniden yasa değiştirildi ve tekrar 3 yıl şartı getirildi.

Nuri Aydın

Prof. Aydın’ın “Yapboz yasası” ile rektör olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bu konuda hazırladığı raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Raporunda, Anayasa hukukçusu Prof. Kemal Gözler’in bu konudaki saptamalarına da yer veren Toprak SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Üniversitesi AVES veri tabına göre, Prof. Nuri Aydın, 2001’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013’te doçent, 2017’de profesör oldu. 5 günlük yasal değişiklik ile de henüz bir yıllık profesör iken 14 Temmuz 2018’de rektör olarak atandı. Bu tam bir kişiye özel yasal değişikliktir. Bir kişi için 5 gün süreyle yasa değişmiş, ataması yapılınca da yasa tekrar eski haline çevrilmiştir. Ülke yapboz yasaları ile yönetiliyor.”

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