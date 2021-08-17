Nuri Ergin’in yeğenine silahlı saldırı

İstanbul’da Karagümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin’in yeğeni Nejat Ergin silahlı saldırıya uğradı.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

Olay, dün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Nuri Ergin’in kardeşi Zeynel Ergin’in oğlu olan Nejat Ergin akşam saatlerinde Yakut Sokak’ta kurşunların hedefi oldu.

Silahlı saldırgan ya da saldırganlar olay sonrasında kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 görevlileri Nejat Ergin’i hastaneye kaldırırken, polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde kovan araması ve güvenlik kamera kayıtları ile ilgili inceleme yapıldı.

Karagümrük Çetesi’nin elebaşı olan Nuri Ergin, 1998 yılının Ağustos ayında kardeşi Vedat Ergin’le birlikte cezaevi aracından kaçmış, kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Suç dosyası kabarık olan 57 yaşındaki Ergin, yaklaşık 1993 yılından beri aralıksız cezaevinde yatıyor.