Nuri Şahin’e eski takımından bomba teklif! Eğer kabul ederse…

5 Ekim 2021’de Antalyaspor’un başına geçen ve geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Nuri Şahin’e sürpriz bir teklif geldi.

FUTBOLU BIRAKTI, ERSUN YANAL’IN YERİNE GEÇTİ

Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin formasını giyen Nuri Şahin, Antalyaspor formasını terletirken Ersun Yanal’la yolların ayrılması sonrasında sürpriz bir şekilde teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon sonunda da futbolu bıraktığını açıklayan genç hoca, yarım dönemlik başarısıyla dikkatleri üzerine çekmiş, adı ciddi şekilde Galatasaray’la anılmıştı. Akdeniz ekibinde kalan ve bu sezon da inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Şahin, şimdi bambaşka bir dönemin arifesinde…

‘FELSEFEM TUCHEL’E ÇOK YAKIN’

Geçtiğimiz aylarda İspanyol gazetesi Marca’ya bir röportaj veren Nuri Şahin çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Şahin, “Teknik direktörlükte yeniyim. Sadece 14 ay oldu, 14 yıl gibi hissettirse de… Birlikte çalıştığım teknik direktörlerin felsefelerinden yararlanıyorum ama kendi stilimi oluşturmaya çalışıyorum. Bu işte asla birini kopyalayamazsın. Kendi fikirlerim var. Elbette sevdiğim futbol tarzlarından bir şeyler ekliyorum. Benim futbol felsefem, Thomas Tuchel’e çok yakın.” demişti.

DORTMUND’TAN ALTYAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEKLİFİ

Gelen son bilgilere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, altyapı koordinatörlüğü için genç çalıştırıcıyı düşünüyor. Eğer Nuri Şahin, Sarı-Siyahlı ekibin sunduğu görevi kabul ederse kulübün tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak.

KABUL EDERSE EDİN TERZİC’LE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Ayrıca 34 yaşındaki çalıştırıcı, Dortmund’un hocası Edin Terzic ile birlikte çalışacak.

63 MAÇTA 1.54 PUAN ORTALAMASI

Antalyaspor’da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Nuri Şahin, şimdiye kadar teknik direktör olarak 63 maça çıktı. Nuri Şahin, bu süre içerisinde sahadan 28 kez galip ayrılırken, 13 kez berabere kaldı ve 22 kez mağlup oldu. Genç teknik adam, bu süre içerisinde 1.54 puan ortalaması tutturmayı başardı.