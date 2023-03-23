Nuri Şahin’e flaş teklif

5 Ekim 2021’de Antalyaspor’un başına geçen ve geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Nuri Şahin’e flaş bir öneri geldi. Gelen son bilgilere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, altyapı koordinatörlüğü için genç çalıştırıcıyı düşünüyor. Eğer Nuri Şahin, Sarı-Siyahlı ekibin sunduğu görevi kabul ederse kulübün tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak. Ayrıca 34 yaşındaki çalıştırıcı, Dortmund’un hocası Edin Terzic ile birlikte çalışacak. Antalyaspor’da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Nuri Şahin, şimdiye kadar teknik direktör olarak 63 maça çıktı.

1.54 puan ortalaması

Nuri Şahin, bu süre içerisinde sahadan 28 kez galip ayrılırken, 13 kez berabere kaldı ve 22 kez mağlup oldu. Genç teknik adam, bu süre içerisinde 1.54 puan ortalaması tutturmayı başardı.