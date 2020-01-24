Nurşim Demir kimdir? Nurşim Demir nereli ve kaç yaşında?

Nurşim Demir, 1952 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Aşka Sürgün dizisi ile gerçekleştiren Nurşim Demir hakkında merak edilenler haberimizde… Nurşim Demir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Nurşim Demir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nurşim Demir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NURŞİM DEMİR KİMDİR?

Nurşim Demir, 29 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Nurşim Demir, bir süre İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. 2005’te başladığı oyunculuk mesleğini devam ettiren Nurşim Demir, Aşka Sürgün dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. No: 309 Filinta, O Hayat Benim, Babalar ve Evlatlar, Bitmeyen Şarkı, Fedai, Suda Balık, Gece Sesleri, Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi’nin annesini canlandıran Nurşim Demir, 1.68 metre boyunda, 70 kilo ve İkizler burcudur.

Nurşim Demir’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Mehdi’nin Annesi) (TV Dizisi)

2018-2019 – Sen Anlat Karadeniz (Saniye) (TV Dizisi)

2014-2017 – O Hayat Benim (Edibe) (TV Dizisi)

2016 – No: 309 (İsmet) (TV Dizisi)

2016 – Suda Balık (Hatice) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta (TV Dizisi)

2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Zahide) (TV Dizisi)

2008 – Gece Sesleri (Sultan) (TV Dizisi)

2007 – Beya Melek (Sinema Filmi)

2007 – Fedai (Şerife) (TV Dizisi)

2005 – Aşka Sürgün (Destan) (TV Dizisi)