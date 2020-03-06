Nusret, annesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıp, 8 Mart’ta yemeklerin ücretsiz olduğunu söyledi

“Saltbae” sloganıyla tüm dünyada tanınan bir isim haline gelen Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları mekanlarında ücretsiz ağırlayacak. Nusret, 8 Mart’a özel bu etkinliği sosyal medyada annesiyle birlikte paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.



Fotoğrafın altına “Bu benim annem. Eğer burada olmasaydın ben de burada olmazdım. Yaptığın her şey için hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum” diyen Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınları ücretsiz lokum, meşrubat ve baklavadan oluşan mönü için öğren 12.00’dan akşam 19.00’a kadar restoranına gidebileceklerini belirtti.