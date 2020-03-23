Nusret Gökçe, bıçak koleksiyonunu paylaştı: Maşallah ev cephanelik gibi

Birçok ünlü isim gibi Nusret Gökçe de corona virüsü tehdidine karşı kendini eve kapattı.

Kimi yufka açarak zamanını değerlendiriyor, kimi ise oyun oynayarak vakit geçiriyor. Hem sosyal medya hesaplarını kullanarak da takipçilerini evde kalmaya davet ediyor. Hem de corona virüsü konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışıyor.

Nusret Gökçe ise son yaptığı paylaşımına ilginç yorumlar yapıldı. Gökçe, bıçak koleksiyonunu, “Lütfen evde olun, güvende olun. Maşallah ev cephanelik gibi” notuyla paylaştı.