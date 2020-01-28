Nusret Gökçe Elazığ ve Malatya için 1 milyon TL bağışladı

Cuma günü ülkeyi yasa boğan 6.8’lik Elazığ depreminden sonra, pek çok ünlü isim, işadamı ve halk, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için hatrı sayılır bağışlar yaptı. Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı yardım kampanyasıyla 73 milyon TL bağış toplarken, Nusret Gökçe de beş restoranının bir günlük hasılatını bağışlayacağını açıklamıştı.



Ünlü kasap bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve pazartesi günü 5 restoranından 1 milyon 22 bin TL toplandığını, bunu da Elazığ ve Malatya’ya bağışladığını açıkladı ve “Allahım sana çok şükür” dedi…