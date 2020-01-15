Nusret’e gitti, Almanlar linç etti! Jadon Sancho’yu yakan ‘altın biftek’

Tatil için Dubai’ye giden Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki futbolcusu Jadon Sancho, ünlü kasap Nusr-Et’in meşhur altın bifteğinden yiyince Almanya’da adeta kıyamet koptu.

Birkaç gün önce tatil için önce Dubai’ye giden ve tatil görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Sancho, Nusret’te yemek yemenin bedelinin bu kadar ağır olabileceğini belki de hesaba katmamıştı.

Önce yatla denize açılan, ardından zürafaları besleyen ve jet-ski ile tur atan Sancho, en son ünlü kasap Nusret Gökçe’nin restoranına giderek ‘altın biftek’ yedi. Masasına gelen bifteğe Nusret’in ünlü tuzlama hareketiyle tuz serpen futbolcu bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken ‘altın biftek’in fiyatının 265 pound (yaklaşık 2 bin TL) olduğu öğrenildi.

Sancho’nun bu görüntüleri Alman medyasında yerden yere vurulurken Bild gazetesi, “İtibarını mahvetti” başlığını attı. Die Welt gazetesi ise halkın bu görüntüleri hazmetmesinin zor olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sene Bayern Münih’te forma giydiği sırada Franck Ribery de aynı biftekten yemiş ve Alman medyası tarafından linç edilmişti. O günden sonra Bundesliga futbolcuları için yazısız bir kural olmuştu: ‘Servetinizi nasıl isterseniz harcayın ama kırmızı biftek yemeyin’

Dortmund’daki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Sancho için Ocak ayı transfer döneminde Manchester City, Liverpool, Manchester United ve Chelsea gibi takımların sıraya girdiği iddia ediliyor.

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