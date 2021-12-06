Nusret’in Londra’daki restoranı manşetlerde: 10 sterlinlik bahşişi reddettiler

Tüm dünyada Salt-Bea (tuzlama) hareketiyle büyük ün kazanan işletmeci Nusret Gökçe, Londra’da açtığı et restoranıyla İngiltere’de gündemden düşmüyor. Nusret’in restoranı bu kez de 10 sterlinlik bahşişi (182 TL) reddeden çalışanlarıyla gündeme geldi.

Saltbea (Tuzlama) hareketi ile tüm dünyada tanınan Türk işletmeci Nusret Gökçe yine İngiltere‘nin gündeminde. Daha önce başkent Londra’da açtığı restoranın uçuk fiyatlarıyla çok konuşulan Gökçe The Sun gazetesinde manşet oldu.

Nusret’in restoranının manşet olmasının sebebi iste Tripadvisor sitesinde yer alan iddialar… ABD merkezli seyahat sitesi Tripadvisor, Nusret’in personelinin 10 sterlinlik (182 TL) bahşişe burun kıvırdığını yazdı.

“YEMEK İÇİN 30 DAKİKA SÜRE VERDİLER”

Habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret, pahalı menüsüyle kendisine isim yaparken, çalışanları da bu durumdan nasibini aldı.

TripAdvisor sitesine yorum yapan bir müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu kabul etmediğini yazdı. Matthew Hynes isimli müşteri, “Buraya gelmemizin tek nedeni, medyanın bu restoranı abarttığına emin olmaktı. Bize robot gibi servis yaptıkları ve oldukça samimiyetsiz bir hizmetle yemeğimizi bitirmek için yalnızda 30 dakika tanındı.” ifadelerinde bulundu.

“BİFTEK ÇOK LEZZETLİ DEĞİLDİ”

Hynes, “Biftek çok lezzetli değildi, Wetherspoons’ta daha iyi biftekler yediğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca çalışanlara 10 sterlinlik bahşiş önerdiğimizde bunu reddettiler ve başlarını salladılar” dedi.

Şikayette bulunan Hynes, “Salt Bae harika oyununa devam et.” ifadeleriyle sözlerini bitirdi.

İngiltere’deki restoranı ve menüsündeki fiyatlarla gündemden düşmeyen Nusret cephesinden ise iddialara yanıt gelmedi.

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