Nutuk karşıtı okul müdüründen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına hakaret

Mersin’in Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde Ülkü Ocakları üyelerinin okullarda Atatürk’ün ‘Nutuk’ eserini dağıtmak istemesini karşı çıkmasıyla gündeme gelen ve şu anda ise bir okulda müdürlük yapan Mustafa Bakkal, bu kez de Deniz Gezmiş ve arkadaşları için sosyal medya hesabından hakaret dolu bir paylaşımla tepki çekti.

GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

Atatürk’ün ‘Nutuk’ kitabını, “Pedagojik açıdan çocuklara uygun olmadığı” gerekçesiyle Çamlıyayla’da okullarda dağıttırmayan Mustafa Bakkal, kamuoyunda geniş yankı bulan davranışı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak Mezitli ilçesindeki İmam Hatip Ortaokuluna müdür olarak atanmıştı.

ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE HAKARET PAYLAŞIMI

Mustafa Bakkal şimdi de herkese açık sosyal medya hesabından, bir eğitimciye yakışmayacak ifadelerle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’a hakaret etti. Bakkal, Facebook hesabında “Ne fidandı ne yiğitti ne de şehitti. Devlete kurşun sıkan bir it oğlu itti” ifadelerin yer aldığı paylaşımla 3 devrimciyi hedef aldı.

Müdür Mustafa Bakkal’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Ne fidandı ne yiğitti ne de şehitti. Devlete kurşun sıkan bir (üç) it oğlu itti. Kimse bize, dünün militanlarına, polisleri, askerleri şehit edenlere, gariban üniversite öğrencilerini devlete karşı kışkırtıp eğitimi engelleyenlere, sokak olaylarıyla ülkenin onlarca yıl geriye gitmesine neden olan Lenin’in uşaklarına güzellemeler yaparak; şirin, masum, vatansever kahramanlar olarak göstermeye çalışmasın.”

Mezitli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Bakkal’ın bu paylaşımının ekran görüntüsü kısa zamanda öğretmenlerin WhatsApp gruplarında dolaşmaya başladı.

Paylaşımı görenler, okul müdürü Mustafa Bakkal’ın hakaret içeren ifadelerine tepki gösterdi.