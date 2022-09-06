Nutuk’u yasaklayan eğitimci idareci müdür oldu

Mersin’in Çamlıyayla İlçe Mili Eğitim Müdürü iken okullarda NUTUK eserinin dağıtılmasına izin vermediği için öğretmenliğe döndürülen Mustafa Bakkal, adeta ödüllendirilerek Mezitli İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, atamaya sert tepki göstererek, konuyu bir soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Milli Eğitim Müdürü iken Nutuk’u yasaklamasıyla gündeme gelen ve tepkiler üzerine öğretmenliğe döndürülen Mustafa Bakkal’ın adeta ödüllendirircesine okul müdürü olarak atandığı ortaya çıktı. Skandal atamaya CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tepki göstererek konuyu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

“NUTUK’U YASAKLAYAN ZİHNİYET YENİDEN ÖDÜLLENDİRİLDİ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘e ait NUTUK eserinin dağıtılmasını engelleyen Çamlıyayla İlçe Mili Eğitim Müdürü hakkında daha önceden soru önergesi verdiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Konuya ilişkin dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazılı soru önergesi vermiştik.

Sayın Bakan önergemize, ilgili kişinin görevinden alınıp öğretmen olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildiğini belirtmişti. Ancak şimdi bakıyoruz ki böylesine kirli bir zihniyet yeniden ödüllendirilip Mezitli imam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atanmış. Herhalde bundan sonra da bu kişiyi ilçe ya da il mili eğitim müdürü yapacaklar” dedi.

“SİYASİ İKTİDAR MİLİ EĞİTİM KONUSUNDA CİDDİYETTEN ÇOK UZAK”

Kurutuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı ve her öğrencimizin başucu kitabı olması gereken bir eseri yasaklayan zihniyetin yeniden okul müdürü olarak atanmasının, mevcut siyasi iktidarın Milli Eğitime verdiği önemi gösterdiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Bu uygulamadan da anlaşılacağı gibi AKP iktidarı öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi gibi çok önemli bir konuda ciddiyetten oldukça uzak bir tutum içerisindedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı çok değerli bir eseri yasaklayan zihniyetin adeta yeniden ödüllendirilerek okul müdürlüğüne getirilmesinin kabul edilebilir hiçbir yönü yoktur. Mersin’de ve ülke genelinde hiçbir öğrencimiz böyle bir zihniyetin eline teslim edilemez” diye konuştu.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemi ile yazılı soru önergesi veren CHP’li Başarır, “Daha önce Mersin’de Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mustafa Bakkal, okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin dağıtılmasını yasaklamıştı.

Konuya ilişkin vermiş olduğum 7/45304 sayılı yazılı soru önergesine dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt vermiş ve ilçe milli eğitim müdürünün görevden alınarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atamasının yapıldığı bilgilerine yer vermişti. Geldiğimiz süreçte söz konusu kişi öğretmenlikten terfi ettirilerek Mezitli İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak ataması yapıldığı anlaşılmıştır” ifadelerinde bulundu.

Başarır’ın yanıtlanmasını istediği soruları şunlar:

-Kurtuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait NUTUK eserinin dağıtılmasına izin vermeyen birinin okul müdürü olarak atanmasının gerekçeleri nelerdir?

-Her öğrencinin başucu kitabı olması gereken bir eseri yasaklayan birinin okul müdürü olarak atanması hangi zihniyetin ürünüdür?

-NUTUK gibi bir eserin dağıtılmasını yasaklayan zihniyetin öğretmen bile olmaması gerekirken sizin Bakanlığınız döneminde okul müdürü olarak görevlendirilmesi hangi mantık çerçevesiyle bağdaşmaktadır?

-Söz konusu kişinin NUTUK eserini dağıtmasını yasaklaması nedeniyle mi ödüllendirilip okul müdürlüğüne ataması yapılmıştır? Bu kişinin bundan sonra da yine bir ödüllendirmeyle herhangi bir ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilmesi düşünülmekte midir?

-Öğrencilerimizin eğitimi ve öğretimini düşünerek, NUTUK’u yasaklayan bir zihniyetin okul müdürü olarak görevlendirilmesinden vazgeçilecek midir?

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