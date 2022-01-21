NY Times: ABD, ‘vurulamaz bölge’ listesindeki Tabka Barajı’nı vurdu

New York Times gazetesi, ABD özel görev gücünün Suriye’nin en büyük barajı olan Takba Barajı’na 2017’de düzenlediği bombardımanın yüzbinlerce sivili nasıl felaketin eşiğine getirdiğini ortaya çıkardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, barajın ABD’nin “vurulamaz bölge” listesinde olduğuna dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

ABD‘nin prestijli yayınlarından New York Times, Suriye’nin en büyük barajı olan Tabka Barajı’nda, yüzbinlerce sivilin ölümüyle sonuçlanabilecek ABD bombardımanına ilişkin çarpıcı bir habere imza attı.

IŞİD’in 2014’te ele geçirdiği ve silah deposu olarak kullandığı stratejik öneme sahip Tabka Barajı, bir anda çatışmaların merkezi haline gelmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle IŞİD arasındaki çatışmalar nedeniyle büyük zarar gören barajın yıkılma riski, yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açacak bir felaket yaşanacağı endişesi yaratmıştı.

26 Mart 2017’de barajda yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangın büyük paniğe yol açarken yerel yetkililer baraj çevresindeki halka ‘kaçın’ çağrısı yapmıştı.

O dönem IŞİD’in yanı sıra Suriye hükümeti ve Rusya, patlamadan ABD’yi sorumlu tutmuştu. ABD’li askeri yetkililer ise, ABD ordusunun sivil yerleşimler nedeniyle “vurulamaz bölge” listesinde yer alan Tabka Barajı’nı bombaladığı iddiasını reddetmişti.

‘GÜÇLÜ KONVANSİYONEL BOMBALARLA VURDU’

New York Times’ın haberine göre, ABD’nin gizli Özel Güçleri’ne bağlı Görev Gücü 9, devasa büyük konvansiyonel bombalarla ABD’nin “koruma altındaki bölge” listesinde bulunan Tabka Barajı’nı bombaladı.

Gazeteye bilgi veren ABD’li iki eski üst düzey yetkili, barajın yıkılması halinde yüzbinlerce sivilin öleceği bilindiği halde bombardımanın gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynaklar, özel kuvvetlerin acil durumlar için başvurulan prosedürlerden faydalanarak üst düzey askerlerin onayı olmadan barajı bombaladığını ifade etti. Kaynaklar, olayı öğrenen ABD’li yetkililerin bombardımanı “pervasızlık” olarak nitelediğini de söyledi.

‘ABD SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLDÜ’

New York Times’ın haberinde, Görev Gücü 9’un Suriye’de sivillerin hayatını tehdit eden başka saldırılar da düzenlediği ifade edildi. Gazeteye konuşan ismini açıklamayan kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin bölgede IŞİD’e karşı okullara, camilere ve pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Olayla ilgili New York Times’ın sorularını yanıtlayan ABD Merkez Komutanlığı ise, barajın bombalandığını kabul etti ama prosedürlerin ihlal edilmediğini belirtti. Komutanlık sözcüsü Bill Urban, bombardımanın barajın yıkılmasına yol açmayacağının düşünüldüğünü ve bu analizin doğru çıktığını söyledi.

Urban, bombardımanın barajın IŞİD’den kurtarılmasını sağladığını savundu.

‘SAVAŞTAKİNDEN DAHA FAZLA SURİYELİ ÖLÜRDÜ’

Gazeteye konuşan Tabka Barajı’nın eski yöneticilerinden biri ise, “Yıkım hayal gücünün de ötesinde olurdu. Ölü sayısı, Suriye’de savaş boyunca hayatını kaybeden Suriyelilerin sayısını geçerdi” dedi.

Yerel yetkililer, o dönemde barajda suyla dolu beş katlı alan bombardımanda patlasaydı barajın tamamen çökeceğini ve büyük bir felaket yaşanacağını söylemişti. Bombardıman sonrasında Türkiye’deki barajlardan Suriye’ye su akışı kesilmiş, ülkedeki mühendisler olası bir felaketi önlemek için acil durum ilan etmişti.

İlginizi Çekebilir IŞİD, Suriye’de PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye saldırdı İlginizi Çekebilir Suriye’de peş peşe bombalı saldırı düzenlendi