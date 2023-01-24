O araçtaki sürücü alkollü çıktı





Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, içinde V.K., A.A. ve M.A.B.’nin bulunduğu 34 FPH 196 plakalı otomobil, ara yoldan aşırı hız yaparak ana bulvara çıkınca kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da göreve giden 46 AFF 530 plakalı polis aracı ile H.A adlı kişinin kullandığı 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

“YÜKSEK PROMİL”

Kazada, polis Kemal Güleç olay yerinde hayatını kaybederken, aracı kullanan polis Ö.D ile kazaya neden olan araçtaki üç kişi de yaralandı. 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kazaya neden olan ve aşırı hızla ara yoldan ana bulvara çıkış yaparak ölümlü kazaya neden olan üç kişinin yüksek promil alkollü oldukları belirlendi.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan şehit polis Kemal Güleç için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Güleç’in eşi Hilal ve 3 yaşındaki oğlu Bedirhan Güleç ile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Genç bir meslektaşımız elim bir trafik kazası sonucu erken yaşta aramızdan ayrılmıştır. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. 6 yıldır teşkilatımızda çeşitli birimlerde çalışarak hizmet etmiş Kemal Güleç kardeşimize son görevimizi yapmak için toplanmış bulunmaktayız. geride bıraktığı evladı ve kıymetli eşi onun bize emanetleridir. Bundan sonraki süreçte de her daim ailesinin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Törenin ardından Kemal Güleç’in cenazesi, omuzlarda taşınarak memleketi Malatya’ya uğurlandı. Bu arada kazaya neden olan olay yerini gören KGYS görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.