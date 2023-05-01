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1 Mayıs 2023
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‘O bina senin özel şirketinin değil’

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’li Kestel Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu dev afişi belediye binasına astı.

“O BİNA SENİN ÖZEL ŞİRKETİNİN DEĞİL”

Belediye binasına asılan afişi sosyal medyadan paylaşarak AKP’li Belediye Başkanı Önder Tanır’a seslenen CHP İlçe Başkanı Hatice Doğan, şu ifadeleri kullandı;

“Burası Kestel belediye binası! Ey Önder Tanır, buraya herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının resmini asamazsın. O bina senin özel şirketinin değil. Burası da ‘Muz Cumhuriyeti’ değil. Türkiye Cumhuriyeti. Keyfinize göre iş yapamazsınız. Kestel tarihinde kaç seçim yaşadı böyle bir şey hiç olmadı. Ne yasa tanıyorsunuz ne de kanun. Bu bir suçtur.”

Alaturka Online
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