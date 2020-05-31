‘O cezalar affedilsin’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, corona virüsü ile mücadele için alınan tedbirler ve sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kesilen 3 bin 150 liralık cezaların iptalini talep etti. Devişoğlu, “Devletin şefkatli elini yok sayıp, cezada aslan kesilmek, devlet yönetimine yakışmaz. Vatandaş devletine isyan etmedi ve fedakarlık yaptı. Devlete düşen de, bu fedakarlığı karşılıksız bırakmayıp, zaten kanuna uygun olmayan cezaları iptal etmektir. Milletin sırtına bir de 3 bin 150 liralık ceza yükünü bindirmeyin” açıklamasını yaptı.

YASAK YERİNE KISITLAMA

Dervişoğlu, bugüne kadar 192 bin 221 vatandaşa 600 milyon lirayı aşkın ceza kesildiği de belirtti. İktidara çağrıda bulunan Müsavat Dervişoğlu, “Yasak, kısıtlama adı altında uygulandı. İktidar bunu yasalar çerçevesinde yapsa, devletin de vatandaşına karşı yükümlülükleri olacaktı. Bu nedenle yasak yerine kısıtlama sözcüğü kullanıldı. Sokağa çıkma yasağı denilemeyen bir uygulamayla vatandaşımıza ceza kesildi” dedi.