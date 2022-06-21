O hakim Aytunç Erkin’e konuştu: Benim tayinim yargıyı hizaya getirme tayinidir

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kaşıkcı dosyasının Suudi Arabistan devrine karşı çıktı. Yaz kararnamesiyle Kahramanmaraş’a gönderildi. Yer değişikliği için bu tespiti yaptı…

Aytunç ERKİN

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2022 yılı Kararnamesi ile 5426 hakim, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin yerini değiştirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen ve muhalefet eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş‘a atandı. Önce kronolojiye bakalım:

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Washington Post Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla eleştiren Kaşıkçı, en son 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna girerken görülmüştü. Daha sonrasında Kaşıkçı’nın izine rastlanılmazken gazetecinin cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığı ortaya çıktı.

31 Mart 2022… İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada savcılık, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanmasını talep etti.

YARGI ÖZERK OLMALI

1 Nisan 2022… Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de görülen Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a nakil talebine bakanlık olarak olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

22 Nisan 2022… Kaşıkçı Davası’na bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın Suudi Arabistan’a devrine ilişkin itirazı oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme Başkanı Nimet Demir, devir işlemini eleştirdi ve şu cümleleri kurdu: “…. (Ne yapalım Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor) acziyeti içinde davanın devrinin ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılmasının, toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim.”

Dün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir’i aradım ve “Yargı dünyası atamanızı nasıl değerlendirir?” diye sordum: Yargı erki herhalde bu kararı şaşkınlıkla karşılamıştır. Bu kararı yargıyı hizaya getirme kararı olarak görecektir.”

Hakim Demir, yargı bağımsızlığı konusunda da net konuştu: “Yasama, yürütme, yargı bağlamında yargının özerk olması gerekmektedir. Yasama ve yürütmeden bir çitle ayrılmalı ve sınır konmalıdır. Kimsenin müdahale etmediği bir alan!”

AYNI KARARI VERİRİM

Kahramanmaraş’a “atanan” hakim mesleği bırakıp bırakmama konusunda ailesiyle görüşeceğini, sıcak ve beklenmedik bir karar olduğunu söyledi: “Kararnameye giren arkadaşlara haber veriliyordu. Bana haber verilmedi. Beklemediğim bir tayindi.”

Kendisine muhalefet şerhi düştükten sora dolaylı ya da açıktan bir mesaj gelip gelmediğini sorduğumda Demir, “Mesaj gelseydi atamam olacağını düşünürdüm. Bana bir mesaj gelmedi” dedi.

Hakim Nimet Demir’e “Kaşıkçı kararının arakasında mısınız?” sorusunu da yönelttim aldığım cevap çarpıcıydı: “Aynı kararı defalarca veririm. Çünkü bizim mevzuatımıza da Avrupa Sözleşmesi’ne de uygun bir karar verdim. Hukuki anlamda doğru bir karar.”

Merak ettiğim bir diğer konu da şu oldu. Cemal Kaşıkçı davasının devrine şerh koyduktan sonra devrine onay veren diğer üyelerle ne konuştular. Hakim Demir şöyle konuştu: “Kararı verirken müzakere ederiz. Ancak Adalet Bakanlığı‘nın davanın devrine olumlu baktığını açıklamasından sonra ne denilebilir ki?”

Muhafazakar bir çizgide olması ve tayin edilmesi arasında nasıl bir ilişki kurduğunu sorduğumda da Demir tarihe not düşülecek bir yanıt verdi: “Benim durduğum yer, demokrasi, insan hakları ve özgürlük. Bu değerlere sahip olan birisiyim.”

Davalar bozulan ilişkilerin diyeti olarak verildi

Cemal Kaşıkçı Davası’na bakan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan’da yargılamanın Suudi Arabistan’a devrine ilişkin itirazı oy çokluğuyla reddetti.

Mahkeme Başkanı Nimet Demir, muhalefet şerhinde şunları söyledi:

“Uluslararası alanda işledikleri suçlardan dolayı ciddi manada yargılanmayıp, müeyyideye uğramadığını gören zorba yönetimlerin, bu durumdan cesaret alarak eylemlerini pervasızca sürdürecekleri, zaman içerisinde bu tavrın teamüle ‘sünnete’ dönüşeceği kabulden varestedir. Bize yakışan, bu tavırları uluslararası platformlarda dile getirmek suretiyle hukuksuzluk ve zorbalığın önüne geçecek kurumların oluşmasında ön ayak olmak iken, ne yazık ki bu

fırsatlar kaçırılmıştır. Davalar, bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir.”

İlginizi Çekebilir Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı İlginizi Çekebilir ABD’den Cemal Kaşıkçı hamlesi: Resmen değiştirdiler İlginizi Çekebilir Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraza ret